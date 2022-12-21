Продлить действующие предельные цены на ГСМ планируют в Казахстане

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В Казахстане планируется продление действующих предельных розничных цен на нефтепродуктов, на которые установлено госрегулирование цен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК.

По данным ведомства, будет продлено действие соответствующего приказа главы Минэнерго.

Предельные цены на бензин следующих марок останутся на прежнем уровне: Аи-80 – 89 тенге/литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составляют – 187 тенге/литр, в других областях Казахстана – 182 тенге/литр.

Цены на дизельное топливо:

- при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, в объёме 100 литров в день - 230-260 тенге/литр в зависимости от региона;

- для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов при предъявлении свидетельства о регистрации транспорта в РК утверждённый лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге/литр в зависимости от региона.

Остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов дизтопливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

Проект приказа, предусматривающий продление действующих предельных розничных цен на нефтепродукты, опубликован на сайте Минэнерго, а также доступен на портале "Открытые НПА" для онлайн-обсуждения до 3 января 2023 года.