  • 12 Февраля, 14:56
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Продажу лотерейных билетов могут запретить в определенных местах в Казахстане

Сегодня, 13:50
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Фото из открытых источников Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50
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Фото: Фото из открытых источников

В ближайшее время Правительство Казахстана внесёт в Парламент законопроект по вопросам игорного и лотерейного бизнеса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Документ предусматривает 55 поправок. Одна из предлагаемых норм - запрет распространения лотерейных продуктов в жилых домах, общежитиях, культовых, образовательных, медицинских и культурных учреждениях.

Более того, в стенах Парламента фракции партий АМАНАТ и Республика при содействии министерства туризма и спорта уже подготовили дополнительный пакет в этот законопроект, включающий не менее 35 новых ужесточающих поправок, в том числе по исключению процедуры АРВ, которая дает все шансы лоббистам затягивать законотворческий процесс.

"Моя принципиальная, личная гражданская позиция последовательно ужесточать государственное регулирование игорного и лотерейного бизнеса, и все что с этим связано, создавая условия для роста лудомании – я имею в виду рекламу, легкие микрокредиты, ломбарды, пропаганду ставок именитыми и популярными лицами", - сказал вице-министр туризма и спорта РК Мирас Тулебаев на брифинге в СЦК.

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