Продажу лотерейных билетов могут запретить в определенных местах в Казахстане

В ближайшее время Правительство Казахстана внесёт в Парламент законопроект по вопросам игорного и лотерейного бизнеса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Документ предусматривает 55 поправок. Одна из предлагаемых норм - запрет распространения лотерейных продуктов в жилых домах, общежитиях, культовых, образовательных, медицинских и культурных учреждениях.

Более того, в стенах Парламента фракции партий АМАНАТ и Республика при содействии министерства туризма и спорта уже подготовили дополнительный пакет в этот законопроект, включающий не менее 35 новых ужесточающих поправок, в том числе по исключению процедуры АРВ, которая дает все шансы лоббистам затягивать законотворческий процесс.