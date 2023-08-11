Продажа депозита через "Отбасы банк" станет недоступной

Казахстанцы не смогут купить или продать депозит в "Отбасы банке", в связи с закрытием сервиса. Об этом сообщили в "Отбасы банке", передает BaigeNews.kz.

"С 21 августа 2023 года возмездная уступка депозита (продажа депозита) в Отбасы банке станет недоступной", - говорится в сообщении.

В прошлом году за первое полугодие такой возможностью воспользовалась 1 647 человек. В этом году за аналогичный период количество уникальных клиентов, оформивших заем после покупки депозитов, снизилось почти в два раза и составило 973 человека. При этом всего за первое полугодие Отбасы банк выдал 28 800 кредитов.

С начала этого года новые сберегательные счета открыли 273 465 казахстанцев.

Накапливая деньги на депозите в Отбасы банке, казахстанцы в дальнейшем могут взять кредит по самым низким ставкам в стране – от 2% до 14.4% (ГЭСВ от 2%).