Продавали места по 10 тысяч долларов на рынке в Алматы - депутат о бизнесе Анипы Назарбаевой

Депутат Нартай Сарсенгалиев на заседании Мажилиса рассказал подробности ведения бизнеса Анипы Назарбаевой, передаёт BaigeNews.kz. Речь идёт о рынке "Кенжехан" в Алматы, которым ранее владела сестра экс-президента Казахстана.

Поводом для депутатского запроса на имя министра финансов, заместителя премьер-министра Ерулана Жамаубаева и Генерального прокурова Берика Асылова послужили жалобы торговцев рынка "Кенжехан" в Алматы.

По словам депутата, окружение Назарбаевой продавало каждое торговое место за 10 тысяч долларов без заключения договора купли-продажи, только с выдачей контейнера. Торговцем говорили, что "они владеют рынком на вечно".

На этом базаре на данный момент около 1000 контейнеров, добавил депутат. Известно, что рынок перешёл в ТОО "Тероконсалтинг" гражданину Розенбергу.

Новые владельцы, в свою очередь, также потребовали с торговцев покупки мест – за 325 тысяч тенге.