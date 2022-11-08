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Проблемы в работе приложения Кабинет налогоплательщика возникли в Казахстане
У казахстанцев возникли проблемы с доступом в Web-приложение "Кабинет налогоплательщика", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.
"С 16:44 8 ноября наблюдаются проблемы в работе серверного оборудования Web-приложения "Кабинет налогоплательщика". Поставщиками ведутся работы по восстановлению работоспособности оборудования. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщили в ведомстве.
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