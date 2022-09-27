Проблем с поставками ГСМ в регионах нет — министр сельского хозяйства РК

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

Проблем с поставками горюче-смазочных материалов в регионы нет. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерством энергетики на сентябрь протоколом установлена среднерыночная цена с нефтеперерабатывающих заводов – 222 тысячи тенге за тонну или 184 тенге за литр. С учётом расходов операторов, средняя цена по республике для сельхозтоваропроизводителей составляет 203 тенге за литр. Это дешевле на 15-20 процентов от рыночной", - рассказал он на заседании правительства.

По его словам, всего на лицензированные хлебоприёмные предприятия поступило 4,2 миллиона тонн зерна нового урожая, что в 2,2 раза превышает объёмы зерна, поступившего в 2021 году. Министр отметил, что эти данные ещё раз подтверждают опережающие темпы уборки урожая.

"Площади уборки пшеницы составляют 12,9 миллиона гектаров, из них убраны 12,6 миллиона гектаров или 98,1 процента с урожайностью 12,4 центнера с гектара, намолочено 15,5 миллиона тонн. Уборка пшеницы завершена в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях и в Шымкенте. В остальных областях на стадии завершения", - сказал Карашукеев.

Министр отметил,что прогнозируемый валовый сбор социально-важных культур позволит обеспечить внутреннюю потребность республики. Благоприятные условия положительно сказались и на качестве урожая.