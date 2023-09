Призовой фонд крупнейшей битвы стартапов Astana Hub Battle увеличен в 4 раза

12-13 октября в столице Казахстана в рамках IT-форума Digital Bridge 2023 традиционно состоится самая масштабная битва лучших IT-стартапов Astana Hub Battle. В этом году общий призовой фонд баттла увеличен в 4 раза и составляет $75 тыс, передает BaigeNew.kz.

Digital Bridge соберет лидеров мировых компаний, экспертов сферы IT-инноваций, венчурных инвесторов, а также представителей местных и мировых стартап-сообществ, создавая идеальную площадку для обмена знаниями и опытом в мире технологий. Основной темой форума станет обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире - Artificial and Human Intelligence: The right balance.

Одним из наиболее ожидаемых событий форума является Astana Hub Battle. Соревнование среди IT-стартапов, которое уже пять лет подряд привлекает внимание IT-комьюнити и широкой публики, в этом году будет особенно интересным.

"В этом году мы немного изменили концепцию Astana Hub Battle. Победители будут награждаться в трех номинациях - Best Social Impact, The Most Innovative, Exponential Growth. А призовой фонд увеличится до $75 тыс, из которых по $25 тыс будет выделено на каждую номинацию. В жюри батла мы пригласили самых крупных инвесторов Казахстана, поэтому не исключено, что интересные проекты кроме официальных призов смогут получить еще и дополнительные предложения от жюри", - рассказал Магжан Мадиев, СЕО Astana Hub.

Astana Hub Battle является важной частью миссии по поиску новых участников экосистемы, популяризации отечественной стартап-культуры и развитию технологического предпринимательства в регионе. Для участия в баттле стартапы должны иметь масштабируемый проект на стадии MVP или PMF.

Среди победителей прошлых батлов - такие успешные стартапы, как Kwaaka, NBfit, UvU, Parqour, EasyTap и Kid Security, что подчеркивает значимость Astana Hub Battle в поддержке инновационных предпринимательских идей.

Заявки на участие в Astana Hub Battle в рамках Digital Bridge 2023 принимаются до 20 сентября на официальном сайте форума digitalbridge.kz. После предварительного скрининга к выступлениям перед жюри будут допущены 100 наиболее конкурентных проектов, прошедших отбор. Им представится возможность выступить с минутной презентацией в первый день форума в полуфинале. Жюри отберет 10 стартапов, которые сразятся за звание лучших в финале, который состоится во второй день форума.

Digital Bridge 2023 традиционно пройдет с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ожидается, что форум объединит на своей площадке более 20 000 участников, 300+ IT-компаний, 100+ инвесторов и бизнес-ангелов, 250+ спикеров и 100+ стартапов из 15+ стран мира.

Организаторами Digital Bridge являются Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, акимат города Астаны и международный технопарк Astana Hub.

Дополнительная информация о Digital Bridge 2023 и Astana Hub Battle доступна на официальном сайте мероприятия: digitalbridge.kz.