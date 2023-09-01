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Призерам Сурдолимпийских игр подарили квартиры в Караганде

Сегодня, 12:26
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ekaraganda.kz Сегодня, 12:26
Сегодня, 12:26
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Фото: ekaraganda.kz

Аким Караганды подарил ключи от квартир призерам Сурдолимпийских игр, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Так, Айжамал Абдикатова, Нурдаулет Жақып, Аян Абдраш, Виктор Фрундин, представили Казахстан на Сурдолимпийских играх в Бразилии по тхэквондо, а Виктор Максименко является чемпионом зимних Сурдолимпийских игр по шахматам и серебряным призером чемпионата мира среди мужчин с нарушением слуха в городе Варшава, Польша. 

"Караганда остается одной из главных кузниц по подготовке спортсменов высокого класса. И сегодня я рад приветствовать наших победителей и призеров Сурдлимпийских игр. Вчера мы все отметили самый главный праздник нашей страны – День Конституции Республики Казахстан. А сегодня хочу вручить ключи от квартир нашим землякам – карагандинцам, прославившим наш город далеко за пределами страны" - сказал аким города Мейрам Кожухов.

Также сегодня благодарственные письма акима города получили призеры отрытого кубка NOMAD MMA в России Анатолий Андриюк, Егор Фролов, серебряный призер Алтан Сыздыков и тренеры Вероника Яхнова и Станислав Ан.

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