Приём Блинкена: визит госсека США в Казахстан прокомментировал китаевед

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Накануне в МИД РК состоялась встреча министров иностранных дел Центральной Азии и государственного секретаря США в формате С5+1. Казахстанские эксперты прокомментировали основные месседжи, которые были озвучены в ходе данного мероприятия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан - это большое политическое событие. Так считает политолог-китаевед, международный обозреватель Адиль Каукенов.

"Кроме того, это важно и актуально для нашей страны в том плане, что Центральная Азия находится в некотором отдалении, на периферии мировых политических процессов. И если мы хотим, чтобы в нашу страну вливались инвестиции, развивался туризм, были глобальные экономические и технические проекты, то очень важно, чтобы у нас была позитивная информационная повестка. А визит такой знаковой фигуры, как госсекретарь, который отвечает за всю внешнеполитическую линию - это доказательство тому, что Казахстан может принимать иностранных лиц такого уровня, и нашим политикам есть о чём с ними говорить. Естественно, персоны такого уровня не приезжают в другие страны просто так. Есть понимание того, что США имеет интерес к развитию двусторонних партнёрских отношений с нашей республикой. Потому можно сказать, что Казахстан добился определённых успехов в вопросах дипломатии", - сказал политолог.

По его словам, у казахстанско-американских отношений достаточно серьёзная повестка, и там очень много пунктов.

"Хотя многие рассматривают её только в рамках какой-то геополитической игры, забывая о том, что у Казахстана есть свои конкретные интересы, например, привлечение в страну крупных американских гигантов в сфере перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и так далее. Кроме того, не будем забывать, что США являются крупным инвестором в экономику нашей республики и входит в десятку крупных торгово-экономических партнёров. Это процесс не одномоментный, а долгая и кропотливая работа, и подобные визиты позволяют Казахстану сделать очередной шаг в позитивную для обеих стран сторону", - добавил эксперт.

Безусловно, обострение российско-американских и китайско-американских отношений - это фактор, который сильно влияет на взаимодействие. Но, по словам Каукенова, здесь для нас нет ничего сверхординарного, ведь отечественная дипломатия всегда подчеркивала, что внешняя политика Казахстана не направлена против кого-то.