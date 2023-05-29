Привлечение инвестиций в регионы: Улытау, Абай и Жамбылская области находятся на последних местах

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Алихан Смаилов провёл заседание инвестиционного штаба, на котором рассмотрены темпы привлечения инвестиций в основной капитал (ИОК) и прямых иностранных инвестиций (ПИИ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

По итогам четырёх месяцев большинство областей и центральные госорганы показатели по ИОК выполнили. Однако восемь регионов не достигли целевых индикаторов. Аутсайдерами являются области Улытау (52 процента), Абай (64 процента) и Жамбылская область (65 процентов).

"Улытау и Жамбыл и в прошлом году не выполнили годовой план по ИОК. На предыдущем заседании инвестштаба акимы данных регионов обещали, что в текущем году исправят ситуацию. Но, как мы видим, ваши регионы находятся на последних местах среди всех областей", — указал Алихан Смаилов.

12 из 20 регионов выполнили и перевыполнили свои планы. В их числе Туркестанская (148 процентов), Кызылординская (137 процентов), Карагандинская (122 процента), Мангистауская (122 процента) и Акмолинская (116 процентов) области.

Алихан Смаилов также отметил слабую работу в части ИОК со стороны министерств культуры (62 процента) и цифровизации (61 процент), обозначив необходимость увеличения числа проектов в IT-сфере, а также усиления работы по привлечению инвестиций в туристскую отрасль.

Как сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, общий объём ИОК за январь-апрель текущего года составил 3,8 триллиона тенге, что на 18 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года. Среди отраслей по данному показателю лидируют горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, операции с недвижимостью, транспорт и складирование, сельское хозяйство.