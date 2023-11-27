Привлечение инвестиций: двигатель экономического роста Мангистауской области

За последние пять лет в Мангистау было привлечено более 3 трлн. тенге инвестиций, что стало заметным катализатором развития экономики региона. По итогам 10 месяцев этого года в основной капитал привлечено порядка 840 млрд.тенге, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 45%, передает BaigeNews.kz.

С начала 2023 года уже запущено 12 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций которых составляет более 11 млрд. тенге. Среди них - мясокомбинат, производство металлопроката, специального оборудования и техники, железобетона, антифриза. Об этом сообщил Нурлан Ногаев во время пресс-конференции на площадке службы центральных коммуникаций.

В планах реализации до конца года еще три проекта общей стоимостью 9 млрд. тенге, которые позволят создать около 90 новых рабочих мест.

Более того, в перспективе ожидается реализация еще 54 инвестиционных проектов в ближайшие три года. Эти проекты планируются осуществить с целью привлечения в экономику региона в объеме более 1,4 трлн. тенге и создания свыше 6 тысяч новых рабочих мест.

Один из ключевых проектов - строительство завода по производству зеленого водорода, планируемое немецко-шведской группой компаний SVEVIND. Этот проект будет охватывать строительство опреснительного завода, станцию возобновляемых источников энергии, а также эксплуатация завода по производству 2 млн. тонн "зеленого" водорода.

Также выделяется проект разработки месторождений "Каламкас, Хазар и Ауэзов" с участием российской нефтяной компании "Лукойл". В 2024 году планируется начало этапа реализации предварительного проектирования (FEED). На первоначальном этапе обустройства проекта будет задействовано 2 тысячи рабочих мест. Ожидается, что добыча начнется в 2028 году и будет составлять 4 млн тонн нефти в год, - проинформировал аким Мангистауской области.

Вместе с тем, в рамках стратегического сотрудничества с казахстанской компанией "KazPetroDrilling" подписаны Меморандумы о сотрудничестве, предусматривающие строительство заводов по производству трубной продукции и насосно-компрессорных труб на территории Мангистау.