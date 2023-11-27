Привлечение инвестиций: двигатель экономического роста Мангистауской области
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За последние пять лет в Мангистау было привлечено более 3 трлн. тенге инвестиций, что стало заметным катализатором развития экономики региона. По итогам 10 месяцев этого года в основной капитал привлечено порядка 840 млрд.тенге, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 45%, передает BaigeNews.kz.
С начала 2023 года уже запущено 12 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций которых составляет более 11 млрд. тенге. Среди них - мясокомбинат, производство металлопроката, специального оборудования и техники, железобетона, антифриза. Об этом сообщил Нурлан Ногаев во время пресс-конференции на площадке службы центральных коммуникаций.
В планах реализации до конца года еще три проекта общей стоимостью 9 млрд. тенге, которые позволят создать около 90 новых рабочих мест.
Более того, в перспективе ожидается реализация еще 54 инвестиционных проектов в ближайшие три года. Эти проекты планируются осуществить с целью привлечения в экономику региона в объеме более 1,4 трлн. тенге и создания свыше 6 тысяч новых рабочих мест.
Один из ключевых проектов - строительство завода по производству зеленого водорода, планируемое немецко-шведской группой компаний SVEVIND. Этот проект будет охватывать строительство опреснительного завода, станцию возобновляемых источников энергии, а также эксплуатация завода по производству 2 млн. тонн "зеленого" водорода.
Также выделяется проект разработки месторождений "Каламкас, Хазар и Ауэзов" с участием российской нефтяной компании "Лукойл". В 2024 году планируется начало этапа реализации предварительного проектирования (FEED). На первоначальном этапе обустройства проекта будет задействовано 2 тысячи рабочих мест. Ожидается, что добыча начнется в 2028 году и будет составлять 4 млн тонн нефти в год, - проинформировал аким Мангистауской области.
Вместе с тем, в рамках стратегического сотрудничества с казахстанской компанией "KazPetroDrilling" подписаны Меморандумы о сотрудничестве, предусматривающие строительство заводов по производству трубной продукции и насосно-компрессорных труб на территории Мангистау.
"Кроме того, в регионе в рамках укрепления продовольственной безопасности, промышленного и экспортного потенциала планируется строительство аммиачно - карбамидного комплекса ТОО "KazAzot Prime", также в целях повышения транспортно-логистического потенциала области на сегодняшний день турецкая компания YDA Group заинтересована в реализации проекта по строительству судостроительной верфи на акватории Каспийского моря. Вместе с тем, в рамках привлечения транснациональных компаний, запланирована реализация проекта по производству сжиженного природного газа канадской компании Condor (в лице казахстанской компании ТОО "Qazaq LNG"). Эти проекты поспособствуют увеличению производственных мощностей, развитию сопутствующих отраслей экономики, что в целом окажет мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие области" - отметил Нурлан Ногаев.
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