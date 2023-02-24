Притворился девушкой: мошенник вымогал деньги у жителя Кызылординской области

Фото: polisia.kz

В Туркестанской области 21-летний местный житель притворился девушкой в соцсетях, переписывылся с мужчинами, а затем вымогал у них деньги. Об этом сообщает информационный портал МВД, передаёт BaigeNews.kz.

Уточняется, что подозреваемый создал в одной из соцсетей фейковый аккаунт и под видом девушки грозился опубликовать сведения личного характера.

"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Кызылординской области задержан житель Туркестанской области, он доставлен в Кызылординскую область", - говорится в сообщении.

Он водворён в ИВС. Также выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным фактам. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 194 УК РК — "Вымогательство".