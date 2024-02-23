Прицеп с зерном перевернулся на трассе в Акмолинской области
Сегодня, 10:52
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Сегодня, 10:52Сегодня, 10:52
126Фото: polisia.kz
Прицеп с зерном перевернулся на трассе "Екатеринбург – Алматы" в Акмолинской области. Патрульные полицейские провели спасательную операцию, чтобы поднять прицеп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Во время следования у транспортного средства вырвало дышло, из-за чего произошло опрокидывание прицепа на дорогу.
"Полицейские незамедлительно оцепили территорию, чтобы избежать возможных дорожно-транспортных происшествий, а также обеспечили специальную технику из ближайшего населенного пункта, чтобы поднять прицеп.
В течение нескольких часов пока длилась спасательная операция, сотрудники полиции находились рядом с водителем и обеспечивали дорожную безопасность на участке дороги", - говорится в сообщении.
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