Прицеп с зерном перевернулся на трассе в Акмолинской области

Прицеп с зерном перевернулся на трассе "Екатеринбург – Алматы" в Акмолинской области. Патрульные полицейские провели спасательную операцию, чтобы поднять прицеп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время следования у транспортного средства вырвало дышло, из-за чего произошло опрокидывание прицепа на дорогу.