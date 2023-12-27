Природный газ провели в населённые пункты Кызылорды
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Пригородные населенные пункты города Кызылорда Абай и Досан подключили к природному газу, передаёт BaigeNews.kz.
На сегодняшний день в населенных пунктах Абай проживает 2 519, в Досане 873 человек. Благодаря реализации данного проекта жителям 592 домов вышеуказанных населенных пунктов предоставлена возможность получить доступ к природному газу.
"Природный газ обладает гораздо большими преимуществами по сравнению с другими видами топлива, и его присутствие в нашей повседневной жизни существенно облегчает её. Однако необходимо помнить, что безопасность при обращении с газом должна стоять на первом месте.
Залогом безопасности является проведение своевременной периодической проверки и прочистки дымоходов и вентиляционных каналов в доме, установка сигнализаторов, реагирующие на утечки угарного газа с автоматикой отключения. Эти простые правила помогут избежать несчастных случаев при пользовании природным газом", – подчеркнул первый заместитель директора КПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Олжас Исмалаев.
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