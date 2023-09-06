Приписки более чем на 3 млрд тенге выявил ФСМС в отчётах медорганизаций

В медорганизациях Казахстана необоснованно завысили объёмы оказанной помощи на сумму 3,3 миллиарда тенге. Об этом на брифинге в Астане заявил зампредседателя правления НАО "Фонд медицинского страхования" Ильяс Мухамеджан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Чиновник сообщил, что наибольшее количество нарушений приходится на необоснованное завышение объёма оказанной медицинской помощи или услуг – 998 577 дефектов (88,7 процента) на сумму 3,3 миллиарда тенге. Также выявлены факты необоснованного отклонения лечебно-диагностических мероприятий, оказания услуг от стандартов, правил в области здравоохранения или клинических протоколов – 89 087 дефектов (7,9 процента) на сумму 3,5 миллиарда тенге. Приписки или неподтверждённые случаи оказания медицинской помощи/услуги составили 22 885 дефектов (два процента) на общую сумму 212,4 миллиона тенге.

"Выявлены факты оказания более двух стоматологических услуг пациентам в один день. Например, внесено лечение периодонтита 52 зубов. Исполнители увеличивали количество оказанных услуг. Например, один сотрудник оказывал более 1 600 услуг массажа в месяц, а это 80 услуг в день длительностью 30 минут. Таким образом, для выполнения этих 80 услуг в день ему необходимо 40 часов в сутки без перерывов", - отметил Мухамеджан.

Также, по словам спикера, зарегистрированы факты приписок пациентов, которые в момент якобы пребывания в стационаре находились в другом городе, прикрепления умерших людей путём приписки выехавших граждан за пределы РК, а также выписки лекарственных средств умершим пациентам, выехавшим на ПМЖ.

Мухамеджан назвал регионы, которые лидируют по этим нарушениям. По его словам, в Актюбинской области медицинские организации приписали услуги на 822 миллиона тенге, Акмолинской области – на 555,5 миллиона тенге и Жамбылской области - на 409 миллионов тенге.