Приобретение Kcell рассматривают два покупателя

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К проведению сделки по приобретению казахстанского сотового оператора Kcell интерес проявили два покупателя. Об это в кулуарах правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы МЦРИАП, компанию планируют вывести из структуры "Казахтелекома" до конца этого года.