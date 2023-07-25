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Приобретение Kcell рассматривают два покупателя
К проведению сделки по приобретению казахстанского сотового оператора Kcell интерес проявили два покупателя. Об это в кулуарах правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.
По словам главы МЦРИАП, компанию планируют вывести из структуры "Казахтелекома" до конца этого года.
"По информации, предоставляемой "Самрук-Казына", сейчас два интересующихся игрока проводят процедуру рассмотрения. Мы не можем раскрыть, кто это, потому что подписано соответствующее соглашение о нераспространении информации. Поэтому вся работа необходимая проводится, и я думаю, что в длижайшее время мы услышим, кто будет приобретать этот актив, и кто составит конкуренцию текущим игрокам рынка", - пояснил министр.
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