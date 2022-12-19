Приняты поправки в регламент Парламента

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Депутаты Сената и Мажилиса приняли поправки в регламент Парламента, передаёт BaigeNews.kz. Регламент предлагается дополнить новой главой – "Принятие конституционных законов". Согласно ей, по проектам конституционных законов обязательно проведение не менее двух чтений.

"Проведение не менее двух чтений по проектам конституционных законов обязательно. Проект конституционного закона поступает для регистрации в Мажилис Парламента. Копия законопроекта не более чем в двухдневный срок направляется для работы в Сенат. Для рассмотрения проекта конституционного закона в первом чтении председатель Мажилиса созывает совместное заседание Палат Парламента, на котором проект обсуждается концептуально. С основным докладом выступает инициатор проекта конституционного закона, после чего выступают содокладчики от каждой из палат", - сообщил депутат Мажилиса Арман Кожахметов на совместном заседании палат.

Следующий блок поправок касается немедленного рассмотрения законопроектов правительства, внесенных в парламент. Отдельной главой предлагается отразить процедуру заслушивания парламентом доклада премьер-министра на совместном заседании палат парламента.

Также в регламент вносится новая глава о порядке рассмотрения парламентом предложений президента по конституционным законам.