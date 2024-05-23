Принудительное тестирование на наркотики школьников и студентов в Казахстане предложил ввести эксперт

Член общественной палаты при мажилисе Амиржан Косанов предложил ввести тотальный скрининг на наркотики среди студентов и школьников, передаёт BaigeNews.kz.



Косанов отметил, что наркотики в первую очередь распространяются среди молодёжи - старшеклассников и студентов.

"Как вы смотрите на то, чтобы проводить принудительный скрининг школьников и студентов всех вузов на наркотики? Тогда бы могли узнать реальную ситуацию по потреблению наркотиков в стране. Понимаю, что это может трактоваться как нарушение прав человека, но здесь мы говорим о будущем молодых людей", - заявил он.

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев заявил, что такая мера будет не лишней. Подкрепил он свои слова рассказом о ситуации в МВД.