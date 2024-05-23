  • 24 Мая, 00:02
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Принудительное тестирование на наркотики школьников и студентов в Казахстане предложил ввести эксперт

Вчера, 20:43
АВТОР
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pixabay Вчера, 20:43
Вчера, 20:43
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Фото: pixabay

Член общественной палаты при мажилисе Амиржан Косанов предложил ввести тотальный скрининг на наркотики среди студентов и школьников, передаёт BaigeNews.kz.

Косанов отметил, что наркотики в первую очередь распространяются среди молодёжи - старшеклассников и студентов.

"Как вы смотрите на то, чтобы проводить принудительный скрининг школьников и студентов всех вузов на наркотики? Тогда бы могли узнать реальную ситуацию по потреблению наркотиков в стране. Понимаю, что это может трактоваться как нарушение прав человека, но здесь мы говорим о будущем молодых людей", - заявил он.

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев заявил, что такая мера будет не лишней. Подкрепил он свои слова рассказом о ситуации в МВД.

"С 2022 года проводится тест на наркотики в обязательном порядке, когда идёт ротация или назначение на другую должность. Да, бывают случаи, когда выявляются лица, которые потребляют. Ваше предложение очень хорошее, и мы бы его поддержали. Но, вы наверное и сами понимаете, могут потребоваться огромные средства, чтобы провести такой масштабный скрининг среди школьников и студентов. Другой вопрос, насколько данные будут объективными? Можем ли мы им доверять? Какие завтра будут последствия? Могут возникнуть и коррупционные риски. Все эти вопросы если решим, устраним, то думаю, будет нелишним введение такого скрининга", – ответил вице-министр. 

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