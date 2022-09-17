Пригородные дачи Костаная спасают от огня

Фото: kstnews.kz

Днем горели степь и бывшие участки дач между "Монтажником" и "Пригородным". Люди пытаются лопатами тушить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

"Пламя и черный дым со стороны брошенного котлована. С нашей стороны низовой пожар был. Дачники с лопатами вышли. Я вынесла два ведра воды и вылила на старую бочку с мусором. Она раскаленная и в ней тлеет огонь. Везде мусор, трава сухая и заброшенные участки. А все, что уже как будто потушили, вновь начинает разгораться. Сирены слышу, а пожарных не вижу", - рассказала очевидец Ярослава Богатырева.

Пожар затронул СО "Пригородное" и ушел в степь и главная борьба идет в СО "Монтажник".

Сейчас причину пожара выяснят пожарные дознаватели. Пока же основная версия рядовых дачников в том, что осенью с территории участков выносят в одно место сухие ветки, ботву, траву. Отдельные дачники сжигают мусор на нейтральной территории. Между обществами есть такой участок. Здесь развели огонь и порывистый ветер (вместе с сухой травой и брошенными дачами) создал условия для масштабного пожара.