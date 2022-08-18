Причины неприятного запаха в Актау выяснили экологи

Фото: facebook.com/cok.mangystau

Экологи рассказали об источниках загрязнения воздуха в Актау. Ранее эту проблему затронули горожане, написав об этом главе региона в Telegram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

В частности, жители рассказали о неприятном в городе воздухе и назвали его предполагаемый источник. По словам пользователя чата акима, возле бывшей фабрики ХГМЗ отгружают нефть, там же перерабатывают из неё солярку и бензин.

Житель Актау предположил, что эти работы проводят с нарушением, потому как в воздухе витает неприятный запах. Он обратился к экологам с вопросом о том, насколько такие действия правомерны и есть ли у компетентных органов возможность проверить нефтеперерабатывающую компанию.

"Сотрудники департамента экологии по Мангистауской области в чате акима пояснили, что днём и ночью провели мониторинг и отобрали пробы атмосферного воздуха в городе и на территории промышленных зон. Результаты лабораторного контроля показали превышение предельно допустимой концентрации в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на территории Актау. По результатам отобранных проб были выявлены источники загрязнения", — говорится в сообщении.

На основании представления прокуратуры Мангистауской области проводится внеплановая проверка в отношении нефтеперерабатывающей компании. Её основной вид деятельности — переработка углеводородного сырья на собственном заводе. Горожанам пообещали принять меры и сообщить о проделанной работе.