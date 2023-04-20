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  • При взрыве газа в Кызылорде пострадал гражданин Узбекистана
ДЧС Кызылординской области Сегодня, 12:29
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Сегодня, 12:29
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Фото: ДЧС Кызылординской области

При взрыве газа в Кызылорде пострадал гражданин Узбекистана

В Кызылорде в результате взырва газа в частном доме, получил ожоги гражданин Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Казалординской обалсти. 

"19 апреля 2023 года в 10 часов 58 минут Кызылорде, по ул. Яншина дом 10, в частном жилом доме  произошел хлопок  газовоздушной смеси с последующим горением и обрушением на площади  182 кв.метров  с переходом огня на временное строение на площади 60 кв.метров, расположенный на территории частного жилого дома.  До приезда спасателей доставлен в городскую больницу  бригадой скорой медицинской помощи гражданин Узбекистана  П. Ж. 1984 года рождения с диагнозом: ожоги верхних конечностей І степени", - говорится в сообщении ДЧС Кызылординской области. 

Также в ДЧС сообщили что на месте был создан штаб, проведена работа по организации тушения пожара. Пожар ликвидирован в 12 часов 09 минут. Причина пожара устанавливается. 

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Сегодня, 12:29
187
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