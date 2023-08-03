При сдаче экзаменов в атырауском вузе преподаватели прикидывались студентами

Преподаватели Атырауского государственного университета имени Х.Досмухамедова от имени своих студентов сдавали экзамены в онлайн-формате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

"Комплаенс-сотрудники Атырауского государственного университета имени Х.Досмухамедова выявили восемь правонарушений. В частности, зарегистрированы факты получения взяток преподавателями вуза от слабоуспевающих студентов с целью повышения их оценок путём сдачи экзаменов от их имени в онлайн-формате через автоматизированную информационную систему "Платонус", — сказал руководитель областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции Ерулан Сериккалиев на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и по вопросам противодействия коррупции.

Другие подробности правонарушений в атырауском вузе не приводятся.