При сдаче экзаменов в атырауском вузе преподаватели прикидывались студентами
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Преподаватели Атырауского государственного университета имени Х.Досмухамедова от имени своих студентов сдавали экзамены в онлайн-формате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
"Комплаенс-сотрудники Атырауского государственного университета имени Х.Досмухамедова выявили восемь правонарушений. В частности, зарегистрированы факты получения взяток преподавателями вуза от слабоуспевающих студентов с целью повышения их оценок путём сдачи экзаменов от их имени в онлайн-формате через автоматизированную информационную систему "Платонус", — сказал руководитель областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции Ерулан Сериккалиев на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и по вопросам противодействия коррупции.
Другие подробности правонарушений в атырауском вузе не приводятся.
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