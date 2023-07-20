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При регистрации номера в Казахстане будут фиксировать лицо абонента
Номера сотовых телефонов будут регистрировать с использованием биометрической идентификации – изображения лица, передаёт BaigeNews.kz.
Соответствующий проект приказа министра цифрового развития появился на портале "Открытые НПА". При этом допускается подписание договора с использованием электронно-цифровой подписи.
"В настоящее время операторы связи при регистрации абонентских устройств используют онлайн-сервисы, но без корректной идентификации абонентов сотовой связи. Этой проблемой пользуются мошенники, которые регистрируют чужие персональные данные на абонентские номера и совершают преступления в финансовом секторе. Таким образом, у правоохранительных органов нет корректной информации для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Для минимизации таких преступлений принято решение о регистрации абонентов посредством биометрической идентификации", – пояснили в министерстве.
Если абонент захочет отказаться от услуг оператора, то ему необходимо будет направить заявление о расторжении договора с предоставлением биометрических данных. Также идентификация по лицу потребуется при переносе абонентского номера для получения услуг у другого оператора.
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