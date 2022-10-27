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akorda.kz Сегодня, 22:46
119
Фото: akorda.kz

Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Европейского Совета Шарль Мишель приняли участие в официальной церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Гости ознакомились с выставкой "Ықылым мұрасы", где представлена ​​коллекция Национального исторического музея Кыргызстана.

Затем они посмотрели концерт мастеров искусств Кыргызстана, в программу которого вошли отрывки из знаменитого эпоса "Манас" и из произведений Чингиза Айтматова. Также прозвучали санаты (дидактические стихи) народного поэта Токтогула Сатылганова.

Кроме того, кыргызские артисты представили  театрализованную композицию о казахской-кыргызской дружбе, перевоплотившись в образы Шокана Уалиханова, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева, Мухтара Ауэзова, а  также исполнили музыкальные произведения, пользующиеся широкой популярностью в Казахстане и Кыргызстане.

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#культура #Казахстан #Кыргызстан #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:46
119
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