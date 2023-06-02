Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате

Фото: Акорда

Касым-Жомарта Токаева в Чолпон-Ате встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передает BaigeNews.kz. Токаев прибыл туда с рабочим визитом для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза.

Как сообщили в Акорде, ожидается, что в саммите наряду с Касым-Жомартом Токаевым примут участие президент Европейского Совета Шарль Мишель, глава Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.