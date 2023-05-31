Президентом Латвии избран открытый гей Эдгар Ринкевич

Президентом Латвии избран действующий министр иностранных дел и ветеран латвийской политики Эдгар Ринкевич. За него проголосовали 52 депутатов Сейма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу ВВС".

Президента в Латвии выбирает парламент в ходе открытого голосования: туры проводятся до тех пор, пока один из кандидатов не наберет хотя бы 51 голос. Новый глава государства набрал 52 голоса в третьем туре голосования.

"Не хочу говорить много, но сейчас такой момент, когда, с одной стороны, Латвия в сложной ситуации. С другой стороны, (президентские) выборы прошли после того, как наши хоккеисты привезли бронзу, - сказал Эдгар Ринкевич после объявления результатов голосования. - И я хочу сказать тем маленьким мальчикам и девочкам, которые мечтают стать президентами и хоккеистами и, может быть, думают, что это невозможно… Хочу сказать, что если перейти от мечтаний к действиям и попробовать пробить стеклянный потолок - попробуйте, и у вас получится"

Ринкевича выдвинула премьерская партия "Единство", которая давила на его предсказуемость, опыт в политике и ориентацию на западные ценности.

Оппоненты вменяли Ринкевичу в том числе тот факт, что он - гей, чего, кстати, не скрывает. Для страны, где однополые браки не легализованы, это могло стать проблемой. Но не стало.

В начале 90-х Эдгар Ринкевич работал журналистом на Латвийском радио, потом 13 лет провел в Министерстве обороны, где дошел до должности госсекретаря (высший бюрократический пост в латвийских министерствах). Именно в этот период он представлял Латвию на переговорах о вступлении в НАТО.