Президент встретился со спасателями, волонтёрами и бизнесменами в СКО

В завершение рабочей поездки в СКО Касым-Жомарт Токаев встретился со спасателями, волонтёрами и бизнесменами, оказывающими помощь пострадавшим от наводнения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил высокую сплочённость жителей региона во время чрезвычайной ситуации и выразил благодарность всем гражданам, вовлечённым в борьбу с природной стихией.

Общественный заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по Северо-Казахстанской области Елена Семидоцких проинформировала главу государства об открытии в каждом районе пунктов приёма гуманитарной помощи.

Руководитель фронт-офиса волонтёров Birgemiz Анастасия Волкова сообщила о создании оперативного штаба волонтёров быстрого реагирования. Штаб проводит обучение и координацию работы более 2500 человек.

Генеральный директор АО "Севказэнерго" Анатолий Казановский рассказал, что акционеры предприятия выделили 100 миллионов тенге, установили трансформаторы и провели линии электропередач.

Как сообщил руководитель ТОО "Кызылжар жолдары" Асхат Жолдаспаев, компания принимает активное участие в противопаводковых мероприятиях, выделяя спецтехнику и другое необходимое оборудование для строительства и укрепления плотин.