Президент Узбекистана позвонил Токаеву

По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Президент Узбекистана выразил глубокие соболезнования главе государства и народу Казахстана в связи с человеческими жертвами в результате масштабных пожаров в области Абай. Шавкат Мирзиёев попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших. В ходе беседы главы государств вновь подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами, а также обменялись мнениями о текущей ситуации в мире", - сообщили в пресс-службе главы государства.