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  • Президент РК заявил, что в экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму
akorda.kz Сегодня, 12:03
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Фото: akorda.kz

Президент РК заявил, что в экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму

На торжественной церемонии вручения государственных наград и премий в Акорде Касым-Жомарт Токаев заявил, что в экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"В экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму. Наша экономическая политика будет нацелена на достижение реальных целей во имя долгосрочных интересов государства. Ее суть заключается не в погоне за абстрактными цифрами экономического роста, а в создании широких возможностей и равных условий для самореализации граждан, неуклонном повышении качества жизни всех соотечественников. Мы продолжим реформу судов и правоохранительной сферы с тем, чтобы на деле обеспечить верховенство права. Закон и порядок станут базовым фактором повышения доверия граждан к государству. Люди – наше главное богатство, главный двигатель экономического и общественного прогресса. Поэтому мы будем наращивать стратегические инвестиции в человеческий потенциал, всячески поддерживать нашу молодежь и социально уязвимые категории граждан. В конечном счете, мы должны перезагрузить всю систему ценностей и сформировать новое качество нации, - заявил Токаев.

По словам Главы государства результаты выборов, которые пройдут 20 ноября, заложат новую политическую традицию ответственного президентства, ограниченного однократным семилетним сроком, 

"Эта традиция утвердит механизм цивилизованной и регулярной смены верховной власти, поставит заслон для попыток её монополизации. Намеченные на следующий год выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней станут важным водоразделом в развитии казахстанского парламентаризма. Их результаты станут прямым отражением проводимой нами политической модернизации, которая направлена на расширение участия граждан в управлении государством, обеспечение инклюзивного представительства всех социальных групп. Таким образом, мы перезагрузим и укрепим ключевые институты нашей политической системы, зададим устойчивый вектор для долгосрочного государственного строительства", - сказал президент.

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#Президент Казахстана #Акорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:03
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