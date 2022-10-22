Президент РК заявил, что в экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму

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На торжественной церемонии вручения государственных наград и премий в Акорде Касым-Жомарт Токаев заявил, что в экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"В экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму. Наша экономическая политика будет нацелена на достижение реальных целей во имя долгосрочных интересов государства. Ее суть заключается не в погоне за абстрактными цифрами экономического роста, а в создании широких возможностей и равных условий для самореализации граждан, неуклонном повышении качества жизни всех соотечественников. Мы продолжим реформу судов и правоохранительной сферы с тем, чтобы на деле обеспечить верховенство права. Закон и порядок станут базовым фактором повышения доверия граждан к государству. Люди – наше главное богатство, главный двигатель экономического и общественного прогресса. Поэтому мы будем наращивать стратегические инвестиции в человеческий потенциал, всячески поддерживать нашу молодежь и социально уязвимые категории граждан. В конечном счете, мы должны перезагрузить всю систему ценностей и сформировать новое качество нации, - заявил Токаев.

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