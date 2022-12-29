Президент рассказал о задачах правительства и Нацбанка в предстоящем году

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Во время заседания в Сенате Касым-Жомарт Токаев анонсировал задачи, поставленные перед правительством и Нацбанком в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

Глава государства подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на дальнейшем поступательном развитии экономики.

"Реальный рост ВВП в следующем году должен составить не менее четырёх процентов, а в номинальном исчислении, впервые в истории, он должен превысить 250 миллиардов долларов. Также, непростой задачей, которую Национальный банк и правительство должны исполнить, является контроль инфляции. Не секрет, что она больнее всего бьёт по наименее защищённым гражданам. Без решения этого вопроса невозможно обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, привлечь инвестиции", - сказал Токаев.

Президент отметил, что в стране необходимо активизировать работу по созданию новых производств и качественных рабочих мест, особенно, для молодёжи.

"Особое внимание предстоит уделить системам здравоохранения и образования. Здесь, важно, чтобы была взята на контроль реализация соответствующих национальных проектов. Произошедшие недавно кризисные ситуации в отдельных уголках нашей страны обнажили целый спектр проблем. Мы не должны допустить повторения таких событий в будущем. Это – одна из главных задач региональной политики. Поэтому в рамках региональной политики упор должен быть направлен на недопущение повторения таких ситуаций", - добавил глава государства.

По мнению президента все эти преобразования должны состояться через общенациональный диалог, в связи с чем возрастает роль парламента.