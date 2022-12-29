open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Президент рассказал о задачах правительства и Нацбанка в предстоящем году
t.me/bort_01 Сегодня, 13:47
189
Сегодня, 13:47
189
Фото: t.me/bort_01

Президент рассказал о задачах правительства и Нацбанка в предстоящем году

Во время заседания в Сенате Касым-Жомарт Токаев анонсировал задачи, поставленные перед правительством и Нацбанком в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

Глава государства подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на дальнейшем поступательном развитии экономики. 

"Реальный рост ВВП в следующем году должен составить не менее четырёх процентов, а в номинальном исчислении, впервые в истории, он должен превысить 250 миллиардов долларов. Также, непростой задачей, которую Национальный банк и правительство должны исполнить, является контроль инфляции. Не секрет, что она больнее всего бьёт по наименее защищённым гражданам. Без решения этого вопроса невозможно обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, привлечь инвестиции", - сказал Токаев.

Президент отметил, что в стране необходимо активизировать работу по созданию новых производств и качественных рабочих мест, особенно, для молодёжи.

"Особое внимание предстоит уделить системам здравоохранения и образования. Здесь, важно, чтобы была взята на контроль реализация соответствующих национальных проектов. Произошедшие недавно кризисные ситуации в отдельных уголках нашей страны обнажили целый спектр проблем. Мы не должны допустить повторения таких событий в будущем. Это – одна из главных задач региональной политики. Поэтому в рамках региональной политики упор должен быть направлен на недопущение повторения таких ситуаций", - добавил глава государства.

По мнению президента все эти преобразования должны состояться через общенациональный диалог, в связи с чем возрастает роль парламента.

"Я, как глава государства, придаю особое значение предстоящим парламентским выборам. Безусловно, эти выборы должны пройти честно и прозрачно в соответствии с законодательством. Следует повышать авторитет гражданского общества. Развитие страны невозможно без активного участия граждан. Это – аксиома. При этом и наши граждане, должны нести ответственность перед своей страной. В обществе закон должен быть на первом месте. Обеспечение законности и правопорядка в обществе являются залогом стабильности государства. Стабильность – залог развития и процветания Казахстана. Эта и определяющая роль в регионе. Наша главная цель – построение Справедливого Казахстана", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Президент Казахстана #правительство #Нацбанк
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:47
189
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх