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t.me/bort_01 Сегодня, 15:01
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Фото: t.me/bort_01

Президент принял посла США

Касым-Жомарт Токаев принял Чрезвычайного и полномочного Посла США в РК Дэниела Розенблюма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

"В ходе встречи Президент выразил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении и расширении стратегического партнёрства с США по всем направлениям", - говорится в сообщении Акорды.

В свою очередь, Дэниел Розенблюм отметил, что Казахстан является надёжным партнёром в регионе и американская сторона полностью поддерживает проводимые Главой государства реформы, сообщили в пресс-службе президента.

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#Президент Казахстана #посол #США
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:01
52
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