Президент принял Геннадия Головкина

Прежде всего, президент подчеркнул важность укрепления доверительных и эффективных отношений в рамках Международного олимпийского комитета.

Касым-Жомарт Токаев отметил большую ответственность, связанную с подготовкой спортсменов национальных сборных к предстоящим XXXIII летним Олимпийским играм. Важной задачей глава государства назвал создание эффективной системы, которая позволит увеличить количество лицензий и успешно выступить в Париже.

Глава государства считает необходимым обеспечить спортсменам максимально благоприятные условия для самореализации и искоренить негативные явления, которые подрывают основу отечественного спорта. По его словам, следует обеспечить справедливость в отборе в ряды национальной сборной.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что профессионализм и большой опыт Геннадия Головкина будут способствовать эффективному решению актуальных проблем развития олимпийских видов спорта в стране.