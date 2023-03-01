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akorda.kz Сегодня, 08:17
82
Сегодня, 08:17
82
Фото: akorda.kz

Президент поздравил казахстанцев с Днём благодарности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днём благодарности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как отметил президент, этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании.

"День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжёлые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание. Сегодня, в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране, взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение. В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность соотечественникам за честный труд и деятельный патриотизм! Убеждён, что, укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан", — отметил Касым-Жомарт Токаев. 

Он пожелал согражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Напомним, 1 марта в Казахстане отмечают День благодарности.

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#поздравление #День благодарности #президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:17
82
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