Президент поздравил казахстанцев с Днём благодарности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днём благодарности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как отметил президент, этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании.

"День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжёлые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание. Сегодня, в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране, взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение. В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность соотечественникам за честный труд и деятельный патриотизм! Убеждён, что, укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан", — отметил Касым-Жомарт Токаев.