Президент посетил Центр Абая в Атырау

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Во время рабочей поездки в Атыраускую область Глава государства ознакомился с работой Центра Абая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел передвижную выставку, где в качестве экспонатов были представлены национальные музыкальные инструменты, принадлежавшие выдающимся казахским деятелям. Вместе с домброй Абая Кунанбаева там находились инструменты Дины Нурпеисовой, Махамбета Утемисова, известного учёного Акселеу Сейдимбека, композитора и писателя Ильи Жаканова, а также Нургисы Тлендиева, Рысбая Габдиева, Каршыги Ахмедьярова, Азидоллы Ескалиева, Асимы Измухамбетовой, Айгуль Улкенбаевой и других видных деятелей искусств. Представленные на выставке экспонаты хранятся в фондах Атырауского областного историко-краеведческого музея.

В Центре Абая школьники овладевают различными видами искусств в творческих кружках. Президент осмотрел проекты, созданные в STEM-лаборатории JasSpace, а также послушал кюй Курмангазы "Балбырауын" в исполнении молодых домбристов.