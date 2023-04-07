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пресс-служба Акорды Сегодня, 12:21
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Сегодня, 12:21
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Фото: пресс-служба Акорды

Президент поручил скорее завершить строительство ТЭЦ-3 и ГТС в Астане

Президент Казахстана принял в Акорде акима Астаны Жениса Касымбека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Главе государства было доложено о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения (НФС-3, газовые тепловые станции, ТЭЦ-3), социальных объектов (школ, медицинских центров, доступного льготного жилья), сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, завершении объектов долевого строительства, проведении газификации и благоустройстве города, 

"Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию Астаны, скорейшему завершению строительства объектов водоснабжения и теплообеспечения, а также решению насущных вопросов жителей столицы", — говорится в сообщении.

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Сегодня, 12:21
162
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