Президент поручил начать работу по включению в список ЮНЕСКО плато Устюрт и подземных мечетей Мангистау

Глава государства, выступая на Национальном Курултае, поручил начать работу по включению в список ЮНЕСКО плато Устюрт и подземных мечетей Мангистау, передаёт BaigeNews.kz.

"В прошлом году Казахстан избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Это открывает для нас возможности, которые можно и нужно использовать. Алтын-Эмель и Барсакельмес уже включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Надо продолжить работу в этом направлении, имеющую огромное духовно-культурное значение", - сказал президент.

Он отметил, что в стране много уникальных природных и исторических объектов. Одно из таких неповторимых мест, национальная гордость – плато Устюрт.

"Его завораживающие виды вызывают особый интерес у туристов, привлекают известных зарубежных фотографов, желающих запечатлеть живописные кадры. Ещё одна удивительная достопримечательность этих мест – подземные мечети. На западе Казахстана их больше двух десятков. Они построены в разные периоды и отличаются друг от друга. Это свидетельствует о том, что у нашего народа были самобытные духовные традиции, имеющие глубокие корни. Мы должны бережно хранить и продвигать на мировом уровне свои уникальные природные ландшафты и наше историко-культурное наследие. Поручаю уполномоченным органам совместно с Национальной комиссией начать работу по включению указанных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Также он отметил, что Казахстан не случайно называют страной петроглифов.