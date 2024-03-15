Президент поручил начать работу по включению в список ЮНЕСКО плато Устюрт и подземных мечетей Мангистау
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Глава государства, выступая на Национальном Курултае, поручил начать работу по включению в список ЮНЕСКО плато Устюрт и подземных мечетей Мангистау, передаёт BaigeNews.kz.
"В прошлом году Казахстан избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Это открывает для нас возможности, которые можно и нужно использовать. Алтын-Эмель и Барсакельмес уже включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Надо продолжить работу в этом направлении, имеющую огромное духовно-культурное значение", - сказал президент.
Он отметил, что в стране много уникальных природных и исторических объектов. Одно из таких неповторимых мест, национальная гордость – плато Устюрт.
"Его завораживающие виды вызывают особый интерес у туристов, привлекают известных зарубежных фотографов, желающих запечатлеть живописные кадры. Ещё одна удивительная достопримечательность этих мест – подземные мечети. На западе Казахстана их больше двух десятков. Они построены в разные периоды и отличаются друг от друга. Это свидетельствует о том, что у нашего народа были самобытные духовные традиции, имеющие глубокие корни. Мы должны бережно хранить и продвигать на мировом уровне свои уникальные природные ландшафты и наше историко-культурное наследие. Поручаю уполномоченным органам совместно с Национальной комиссией начать работу по включению указанных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Также он отметил, что Казахстан не случайно называют страной петроглифов.
"Хребет Ешкиольмес – одно из самых крупных скоплений петроглифов в Евразии. Немало древних рисунков сохранилось и в урочищах Арпаозен, Кулжабасы, Сауыскандык. Эти памятники наскальной живописи представляют собой тысячелетнюю летопись степной цивилизации. В последние годы некоторые петроглифы разрушаются под предлогом нужд строительной отрасли. Мы должны защитить от уничтожения наши уникальные исторические объекты. Поручаю компетентным органам принять все необходимые для этого меры. Если потребуется, надо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство", - заключил глава государства.
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