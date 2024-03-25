Казахстан ратифицировал Конвенцию о праве несудоходных видов использования международных водотоков
Сегодня, 18:20
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Сегодня, 18:20Сегодня, 18:20
51Фото: Акорда
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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