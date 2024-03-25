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Казахстан ратифицировал Конвенцию о праве несудоходных видов использования международных водотоков

Сегодня, 18:20
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Акорда Сегодня, 18:20
Сегодня, 18:20
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Фото: Акорда

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов  использования международных водотоков", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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