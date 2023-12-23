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Президент подписал поправки в закон по вопросам нацбезопасности и спецслужб

Сегодня, 15:39
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Акорда Сегодня, 15:39
Сегодня, 15:39
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон по вопросам нацбезопасности и спецслужб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

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