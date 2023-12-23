Президент подписал поправки в закон по вопросам нацбезопасности и спецслужб
Сегодня, 15:39
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Сегодня, 15:39Сегодня, 15:39
129Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон по вопросам нацбезопасности и спецслужб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы президента.
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