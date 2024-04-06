Президент подписал изменения по вопросам ведения бизнеса в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Закон направлен на упорядочение форм госконтроля и надзора в отношении субъектов бизнеса, улучшение условий ведения бизнеса.
В частности, на уровне отраслевых законов определены механизмы применения мер оперативного реагирования, проведения расследований, порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта контроля.
Приняты поправки, улучшающие условия ведения бизнеса, в том числе в сферах:
- рыбного хозяйства, предусматривающие возможность искусственного выращивания рыбы на перспективных земельных участках сельскохозяйственного назначения;
- карантина растений, предусматривающие снижение административной нагрузки на перемещение подкарантинной продукции (отмена фитосанитарного сертификата);
- промышленности, предусматривающие обеспечение отечественным сырьем казахстанских предприятий обрабатывающей промышленности;
- нефтегазовой отрасли, предусматривающие конкретизацию перечня документов, подтверждающих происхождение продуктов переработки сырой нефти;
- финансового рынка, предусматривающие упрощение процедур для бизнеса при взаимодействии с банками;
- регистрации юридических лиц, предусматривающие перевод в электронный формат оказания государственных услуг по госрегистрации/перерегистрации юридических лиц и их филиалов и др.
Эти меры призваны улучшить условия ведения предпринимательской деятельности, обеспечить прозрачность проведения проверок, баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства.
Текст Закона публикуется в печати.
Самое читаемое
- Верховный суд отменил выдворение россиянина из Казахстана
- Госпитализированы восемь членов экипажа рейса Дели-Алматы
- Тела детей нашли в селе Карагандинской области: в убийстве подозревается мать
- Набросилась с ножом на дочь: резонансное видео прокомментировали в полиции Шымкента
- Прокурор по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам