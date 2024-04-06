  • 6 Апреля, 15:59
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Президент подписал изменения по вопросам ведения бизнеса в Казахстане

Сегодня, 15:39
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Акорда Сегодня, 15:39
Сегодня, 15:39
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Фото: Акорда

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
 
Закон направлен на упорядочение форм госконтроля и надзора в отношении субъектов бизнеса, улучшение условий ведения бизнеса.

В частности, на уровне отраслевых законов определены механизмы применения мер оперативного реагирования, проведения расследований, порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта контроля.

Приняты поправки, улучшающие условия ведения бизнеса, в том числе в сферах:

  • рыбного хозяйства, предусматривающие возможность искусственного выращивания рыбы на перспективных земельных участках сельскохозяйственного назначения;
  • карантина растений, предусматривающие снижение административной нагрузки на перемещение подкарантинной продукции (отмена фитосанитарного сертификата);
  • промышленности, предусматривающие обеспечение отечественным сырьем казахстанских предприятий обрабатывающей промышленности;
  • нефтегазовой отрасли, предусматривающие конкретизацию перечня документов, подтверждающих происхождение продуктов переработки сырой нефти; 
  • финансового рынка, предусматривающие упрощение процедур для бизнеса при взаимодействии с банками;
  • регистрации юридических лиц, предусматривающие перевод в электронный формат оказания государственных услуг по госрегистрации/перерегистрации юридических лиц и их филиалов и др.

Эти меры призваны улучшить условия ведения предпринимательской деятельности, обеспечить прозрачность проведения проверок, баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства.

Текст Закона публикуется в печати.

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