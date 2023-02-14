Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области

Фото: akorda.kz

Программу рабочей поездки главы государства в Акмолинскую область продолжило посещение ТОО "Тепличные технологии Казахстана" в Степногорске. Касым-Жомарта Токаева ознакомили с современными технологиями выращивания плодоовощной продукции – огурцов, томатов, перца, зелени, а также цветов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Общая площадь тепличного комплекса достигает пяти гектаров. Суммарный объём инвестиций в проект - 4,8 миллиарда тенге.

В 2023 году планируется ввод отделений по выращиванию баклажанов и клубники. Продукция компании полностью реализуется на внутреннем рынке Казахстана.

Регион является одним из лидеров в сельскохозяйственной отрасли, здесь выращивается четверть зерновых культур страны, производятся большие объёмы овощей и мяса птицы.

Президент оценил качество и отметил востребованность выпускаемой продукции, а также обратил внимание на экспортные возможности компании.

Глава государства побеседовал с сельхозтоваропроизводителями Акмолинской области. В ходе встречи подняты проблемные вопросы и высказаны конструктивные предложения, касающиеся развития отечественного агропромышленного комплекса.

Президент отметил, что внимательно следит за ситуацией и получает оперативную информацию о положении бизнеса. Он заявил, что государство продолжит поддержку отечественных предпринимателей и будет вырабатывать новые формы сотрудничества.