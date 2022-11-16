Президент открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы

Авторами памятника являются скульптуры Айдос Буркитбаев, Тимур Ермухаметов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. Выполненная из бронзы скульптурная композиция установлена на гранитный постамент. Общая высота монумента составляет 5 метров.

"Ахмет Байтурсынов внес неоценимый вклад в развитие общества. Он был основоположником развития многих сфер. Он создал казахский алфавит, написал первый казахский букварь. Он написал первый учебник, который лег в основу казахского языкознания. Будучи издателем газеты "Қазақ", он положил начало развитию отечественной прессы. Его духовное наследие продолжает приносить пользу казахскому народу. Поэтому мы почитаем его как учителя нации. Ахмет Байтурсынов во всем мире известен прежде всего как выдающийся ученый и просветитель. Даже в самые сложные периоды нашей истории все его помысли были посвящены своему народу. Ахмет Байтурсынов упорно трудился на благо единства и целостности нашей Родины, все силы отдавая служению казахскому народу. Глубочайший патриотизм учителя нации, его достойная жизнь служат ярким примером для подрастающего поколения", - сказал Касым-Жомарт Токаев на открытии памятника.