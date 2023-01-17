Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан

1. Президент Республики Казахстан Его Превосходительство Касым-Жомарт Токаев по приглашению Его Высочества шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, Президента Объединенных Арабских Эмиратов совершил официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты 16-18 января 2023 года.

2. В ходе встречи президенты рассмотрели пути расширения политико-дипломатического, торгово-экономического и культурного сотрудничества, обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов.

3. Главы государств отметили, что двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Эмиратами развивается в рамках тесного диалога и атмосфере взаимного доверия и уважения, укрепляется партнерство в различных отраслях в интересах народов двух стран.

4. Стороны, подтверждая важность плодотворного экономического партнерства между двумя странами, выразили намерение и дальше углублять двустороннее экономическое сотрудничество в соответствии с национальными интересами. В частности, обсудили такие перспективные направления, как возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, горнодобывающий и транспортно-логистический сектор, строительство и девелопмент, сотрудничество международных финансовых центров.

Президенты высоко оценили ратификацию Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между двумя странами, отметив, что оно выведет двусторонние экономические отношения на новый уровень.

5. Стороны, отметив, что углубление культурного обмена, а также расширение сотрудничества в сферах туризма, спорта, образования, науки и здравоохранения являются важными для сближения народов, углубления взаимопонимания между ними, взаимообогащения культур и развития двусторонних отношений, договорились укреплять сотрудничество в этих областях.

6. Президент Республики Казахстан Его Превосходительство Касым-Жомарт Токаев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян придали особое значение усилению роли Организации Объединенных Наций в делах международной безопасности и устойчивого развития.

В свою очередь, Президент Республики Казахстан Его Превосходительство Касым-Жомарт Токаев высоко оценил эффективную роль Объединенных Арабских Эмиратов в качестве непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в 2022-2023 годах.

7. Президент Республики Казахстан Его Превосходительство Касым-Жомарт Токаев поблагодарил представителей Объединенных Арабских Эмиратов за активное участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего в Астане 14-15 сентября 2022 года. Стороны договорились продолжить все инициативы Съезда, а также усилия религиозных лидеров по содействию межрелигиозному, межкультурному и межцивилизационному диалогу.

8. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян выразил благодарность и признательность дружественной Республике Казахстан за поддержку проведения 13-й Министерской конференции Всемирной торговой организации в феврале 2024 года в городе Абу-Даби.

Кроме того, Его Высочество Президент выразил признательность за поддержку, оказанную Казахстаном присоединению Объединенных Арабских Эмиратов к Шанхайской организации сотрудничества в качестве партнера по диалогу и выразил уверенность в дальнейшем развитии действий в направлении многостороннего сотрудничества между двумя странами.

9. Президенты выразили намерение и поддержку в трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию и совместном развитии его потенциала.

Стороны отметили, что международные инициативы, выдвинутые двумя странами на международном и региональном уровнях, служат укреплению мира, устойчивого развития и общечеловеческих ценностей.

10. Стороны отметили стремление двух стран установить и поддерживать атмосферу доверия и взаимопонимания в региональном и международном масштабе, а также необходимость мирного решения международных вопросов исключительно дипломатическими средствами.

11. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поддержал инициативу Республики Казахстан по созданию Международной организации биологической безопасности.

12. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочеству шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну за теплый прием и высокий уровень гостеприимства и пригласил его посетить Казахстан с официальным визитом. Приглашение принято.