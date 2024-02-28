Президенту Казахстана подарили фонарь железнодорожника

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с ветеранами железнодорожной отрасли - Калтаем Самбетовым, Борисом Есенамановым, Маратом Хамзиным, Болатбеком Дуйсемалиевым, Куанышем Котыревым, Ескендиром Рахметжановым и Оразгали Ахметбаевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства обсудил с опытными специалистами перспективы развития железной дороги.

"Дорога – это источник жизни. Без железных дорог экономика не будет развиваться. Я уделяю первостепенное внимание развитию железнодорожной отрасли. Сегодня провели хорошее мероприятие, связанное с открытием сухого порта в городе Сиане. Действительно, транспорт и логистика являются приоритетными направлениями. Сейчас все государства борются за доступ к транспортно-логистическим возможностям. Потенциал – даже не столько природные ресурсы, сейчас главное – перевозка товаров, налаживание логистических цепочек. Я ценю ваш труд. Самое главное – общество ценит ваш труд. Надеюсь, что с высоты опыта вы будете давать рекомендации, ценные советы руководителям железнодорожной отрасли, соответствующим профильным министерствам. Поэтому вместе надо работать", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь ветераны высказали мнение, что правильный подбор кадров может играет важную роль в отрасли.

По их словам, железнодорожники справляются с возложенными на них задачами благодаря высокой дисциплине, трудолюбию, исполнительности и надежности.

Участники встречи отметили рост грузоперевозок в последние годы и подчеркнули, что транспортный сектор играет ведущую роль в нацэкономике. По их мнению, создание Министерства транспорта позволило уделить больше внимания развитию отрасли.

В честь 120-летия железной дороги Казахстана ветераны с наилучшими пожеланиями вручили Главе государства фонарь железнодорожника.