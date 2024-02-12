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Президент Казахстана с государственным визитом посетит Катар

Сегодня, 12:02
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 12:02
Сегодня, 12:02
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Фото: Baigenews.kz

13-14 февраля 2024 года Президент Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом посетит Государство Катар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В рамках визита запланированы переговоры с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и Премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани", - говорится в сообщении.

Глава государства также примет участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет ряд встреч с капитанами катарского бизнеса.

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