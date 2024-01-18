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Президент Казахстана прибыл во дворец "Киджи"

Сегодня, 22:09
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 22:09
Сегодня, 22:09
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Италии с официальным визитом, прибыл во дворец "Киджи" на переговоры с председателем Совета министров Джорджей Мелони, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Кадры со встречи политиков публикует пресс-служба главы государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой.

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