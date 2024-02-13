Президент Казахстана назначил первого зампреда КНБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил первого заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен первым заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Жанат Элиманов родился 16 августа 1978 года в городе Караганда.

Образование высшее. В 1999 году закончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (специальность - правоведение).

2000 г. – исполняющий обязанности прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры города Караганды.

2000 г. – прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды.

2000-2001 гг. – помощник прокурора Советского района г. Караганды.

2001 г. – прокурор группы по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по хозяйственным делам прокуратуры Карагандинской области.

2001-2002 гг. – прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Карагандинской области.

2002-2003 гг. – прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области.

2003-2004 гг. – старший прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области.

2004 г. – исполняющий обязанности заместителя начальника управления по надзору за законностью деятельности государственных органов прокуратуры г.Астана, ныне г. Нур-Султан.

2004-2007 гг. – заместитель начальника управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г.Астана, ныне г. Нур-Султан.

2007-2009 гг. – старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан по особым поручениям.

2009г. – советник Министра юстиции Республики Казахстан.

2009-2012 гг. – заместитель председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан.

2012 г. – начальник информационно-аналитического департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).

2012-2014 гг. – начальник Департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).

2014-2017 гг. – директор Департамента оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

2017 г. – заместитель начальника Департамента правовой защиты - начальник Управления по надзору за законностью в сфере экономики Департамента правовой защиты Генеральной прокуратуры Республики Казахстан:

– в распоряжении Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

– заместитель начальника Департамента по защите общественных интересов - начальник Управления по надзору за законностью в сфере экономики Департамента по защите общественных интересов (третья служба) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

2017-2019 гг. – заместитель начальника Службы по защите общественных интересов- начальник Управления надзора за законностью в сфере экономики Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

2019 г. – заместитель прокурора Карагандинской области.

С 22 апреля 2019 г. по 27 января 2020 года – заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

С 28 января 2020 года по 27 января 2021 года - председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

С 28 января 2021 года - председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.