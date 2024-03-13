  • 13 Марта, 01:19
  • BAIGENEWS

Президент Франции поздравил с помолвкой пару из Казахстана

Сегодня, 01:05
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скриншот видео Сегодня, 01:05
Сегодня, 01:05
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Фото: скриншот видео

Пару из Казахстана поздравил с помолвкой в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт BaigeNews.kz.

Пара встретила Макрона на Эйфелевой башне через несколько часов после того, как Санжар Тайжан сделал предложение своей возлюбленной. Короткий диалог с президентом Франции казахстанец записал на камеру и опубликовал видео в своём Instagram-аккаунте. Видео стало популярным в соцсетях и пользователи поздравляют молодую пару с важным событием в их жизни.

 
 
 
 
 
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Публикация от Sanzhar Taizhan (@sanzhartaizhan)

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