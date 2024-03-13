Президент Франции поздравил с помолвкой пару из Казахстана

Пару из Казахстана поздравил с помолвкой в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт BaigeNews.kz.

Пара встретила Макрона на Эйфелевой башне через несколько часов после того, как Санжар Тайжан сделал предложение своей возлюбленной. Короткий диалог с президентом Франции казахстанец записал на камеру и опубликовал видео в своём Instagram-аккаунте. Видео стало популярным в соцсетях и пользователи поздравляют молодую пару с важным событием в их жизни.