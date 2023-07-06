Превышение нитратов в арбузах и дынях выявили санврачи Алматы

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В арбузах и дынях, продаваемых в торговых точках Алматы, выявлено превышение нитратов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы (ДСЭК) и филиала Национального центра экспертизы проводят акции в объектах торговли по вопросам обеспечения безопасности пищевых продуктов.

"Специалисты лаборатории экспресс-методом проводят исследования продуктов питания и сразу выдают результаты потребителям. Вовремя проведении акции на санитарно-химические показатели (в том числе на содержание нитратов) отобрано 570 проб растениеводческой продукции, из них в шести пробах (арбуз, дыня) выявлено превышение нитратов. Однако факты отравления арбузами и дынями по Алматы не зарегистрированы", - сообщила заместитель руководителя ДСЭК Гаухар Каткенова.

Она добавила, что в случае обнаружения нарушений при продаже бахчевых культур, возникновения сомнений в их качестве, жители города могут обратиться в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля.

Санврач также дала рекомендации по профилактике пищевых отравлений бахчевыми. Она считает, что появление арбузов и дыней на прилавках в мае-июне должно насторожить. Гаухар Каткенова советует в это время не спешить с покупой.

"При выращивании тепличных ягод используется больше минеральных удобрений. Это может привести к чрезмерному накоплению нитратов в ягодах и вызвать отравление нитратами. Допустимый уровень нитратов в бахчевых – 60 мг/кг. Опасность состоит в том, что для ускорения процесса созревания ранние плоды выращивают под плёнкой с применением большого количества азотных удобрений. В таких условиях арбузы и дыни быстро растут и через пару месяцев достигают внушительных размеров. Но за столь короткое время сладкие ягоды не успевают избавиться от накопленных нитратов, которые присутствуют в удобрениях, и концентрация нитратов в них может превышать безопасную норму в несколько раз", — пояснила спикер.

Признаком повышенного содержания нитратов в арбузах служит интенсивный красный цвет, желтоватые или коричневые волокна и мякоть у корочки, гладкий отполированный срез, тогда как у "настоящего" арбуза он крупинками. Самый доступный способ проверить дома доброкачественность продукта – раскрошить мякоть арбуза в стакан с холодной водой. Если арбуз хороший, то вода просто помутнеет. Если же вода окрасится в розовый или красный цвет, значит, арбуз выращен с помощью химии, а в мякоти присутствуют посторонние вещества и такой арбуз есть нельзя.

Ещё один фактор, способный вызвать отравление, – неправильное хранение бахчевых культур. Когда арбузы и дыни лежат неделями под прямыми солнечными лучами, даже небольшое количество нитратов в них активно вступает в реакцию с глюкозой. В результате образуются очень токсичные вещества, способные вызвать тяжёлое отравление.

"Особенно опасны бахчевые с высоким содержанием нитратов для детей до года и кормящих матерей, так как у детей иммунная система ещё плохо сформирована, слизистая кишечника легко ранима, а молоко матери не создаёт серьёзных барьеров для нитратов", — добавила Гаухар Каткенова.

Первые признаки отравления бахчевыми могут появиться уже через несколько часов после их употребления в пищу и, как правило, похожи на обычное пищевое отравление. Это схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота, диарея, повышенная температура. Кроме этого, возможна головная боль, судороги, ломота в суставах, аллергическая реакция кожи. В любом случае необходимо срочно вызвать врача.