Претенденты на "Алтын белгі" будут сдавать выпускные экзамены в своих школах

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В этом году на аттестат об общем среднем образовании "Алтын белгі" претендуют 6817 учащихся, передаёт BaigeNews.kz.

Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал о мерах в развитии системы образования страны и объявил о подписании приказа о проведении итоговых экзаменов для претендентов на "Алтын белгі" в своих школах.

"Современное мировое образование – это постоянно трансформирующая система, в основе которой лежат экономические, культурные и идеологические факторы. Государством создаются все необходимые условия для создания сильного фундамента качественного образования и поддержки талантливых детей. Учитывая множество поступивших предложений и посоветовавшись с экспертами, Министерством принято решение, что в этом и последующих годах претенденты на "Алтын белгі" будут сдавать выпускные экзамены в стенах родных школ. Уверен, что наши школьники обладают высокими моральными принципами и будут соблюдать академическую честность при сдаче экзамена. Желаю успехов в вашей будущей деятельности и всегда быть целеустремленными", – заявил министр.

В ходе полуторачасового мероприятия участники смогли задать свои вопросы главному педагогу страны. Они касались проведения олимпиад, развития инфраструктуры школ, образования и других направлений. Отметим, в этом году на аттестат об общем среднем образовании "Алтын белгі" претендуют 6817 учащихся.