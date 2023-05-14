- Претенденты на "Алтын белгі" будут сдавать выпускные экзамены в своих школах 03:26 163
- Школьников Шымкента напугали новостью об отмене выпускного 02:10 282
- На берегу Каспия снова обнаружили десятки туш тюленей и рыбы 01:47 308
- Сольный концерт Димаша "Stranger" состоится в Малайзии 00:31 361
- Карагандинская спортсменка установила новый рекорд Казахстана по плаванию 13.05.2023 395
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 531
- Казахстанские теннисисты взяли "бронзу" в квалификации юниорского "Кубка Дэвиса" 13.05.2023 425
- C невероятной победы стартовал Казахстан на ЧМ-2023 по хоккею 13.05.2023 461
- Вертолёт Ми-8 и истребитель Су-34 разбились в Брянской области России 13.05.2023 496
- Казахстанец победил в велогонке в Узбекистане 13.05.2023 527
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 556
- Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана 13.05.2023 427
- В частном секторе Астаны потушили крупный пожар 13.05.2023 529
- Дулат Бекбауов уступил боксёру из Узбекистана и остался с серебром 13.05.2023 770
- Папа римский призвал не заменять детей животными 13.05.2023 513
- Санжар Ташкенбай побил соперника из Грузии и взял золото в ЧМ-2023 13.05.2023 546
- Стал известен гонорар Алимханулы за предстоящий бой с Батлером 13.05.2023 837
- Драку со стрельбой устроили приезжие хулиганы в Кызылорде 13.05.2023 545
- Более 200 пассажиров не смогли вылететь из Дубая в Алматы 13.05.2023 816
- Кобда сity: построенному для пострадавших от паводков микрорайону предложили дать имя 13.05.2023 485
- Мошенники убедили акмолинца купить несуществующий мотоцикл 13.05.2023 533
- Хоккеисты Казахстана и США стали самыми молодыми на чемпионате мира 13.05.2023 669
- Около 100 тысяч евро пытались незаконно перевезти из Казахстана в Турцию 13.05.2023 542
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 668
- Очередные нарушения нашли во время проверок в "Озенмунайгазе" 13.05.2023 727
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 660
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 520
- Кульгинов встретился с жителями Павлодарской области 13.05.2023 545
- Права беременных пациенток нарушали в 30 поликлиниках Актау 13.05.2023 580
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 727
- Пропавшего шестилетнего мальчика нашли в заброшенном доме в Абайской области 13.05.2023 1175
- Кто сразится за золото ЧМ-23 по боксу в Ташкенте 13.05.2023 855
- В Павлодаре вторые сутки не могут потушить городскую свалку 13.05.2023 568
- "Евровидение"-2023: участники готовы к финалу 13.05.2023 674
- Пропавшую двухлетнюю девочку нашли полицейские в Кокшетау 13.05.2023 813
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 3346
- Более 600 компаний с российским капиталом открылись в ЗКО с 2022 года 13.05.2023 708
- В ЗКО школьники учатся в здании акимата 13.05.2023 652
- Полковник полиции через суд добился восстановления в должности 13.05.2023 1137
- В Алматы впервые за 50 лет проводят очистку дна озера Сайран 13.05.2023 759
- В Уральске автоледи через суд добилась отмены штрафа 13.05.2023 764
- Нового гендиректора Twitter представил Илон Маск 13.05.2023 909
- На актюбинских торговцев повесили чужие долги по налогам 13.05.2023 809
- Курьер на мопеде намеренно сбил полицейского в Алматы 12.05.2023 770
- Как китайские туристы могут обогатить казахстанцев 12.05.2023 841
- Заморозки, снег, град - погода на выходные в Казахстане 12.05.2023 763
- Возврат КСК и регулирование ОСИ: что спасет казахстанские многоэтажки 12.05.2023 1476
- Уникальную операцию провели нейрохирурги в Астане 12.05.2023 1013
- О чем говорил Касым-Жомарт Токаев в интервью китайскому телеканалу 12.05.2023 760
- Токаев ответил, куда он хочет привести Казахстан 12.05.2023 1036
- Карагандинка заявила, что муж заставлял её заниматься проституцией 12.05.2023 1299
- Сэкономили 600 млн тенге: Антикор провёл мониторинг госзакупок в Акмолинской области 12.05.2023 747
- Доля молодежи NEET, которая не работает и не учится, выросла в Казахстане 12.05.2023 820
- Проверка ещё не начиналась - в аэропорту Астаны отрицают начало расследования АЗРК 12.05.2023 843
- 14-летнего школьника подозревают в лжетерроризме в Павлодаре 12.05.2023 793
- Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции Восточно-Казахстанской области 12.05.2023 848
- Террасу ресторана в центре Алматы снесли по решению суда 12.05.2023 988
- Выплаты детям из Нацфонда: стали известны некоторые условия 12.05.2023 928
- Майор полиции осуждён и лишён звания за получение взятки в СКО 12.05.2023 997
- Казахстанским фермерам теперь доступно удешёвленное топливо 12.05.2023 729
- Акция "Ночь музеев" пройдёт в Астане 12.05.2023 852
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 741
- Задержана руководитель управления культуры Алматинской области 12.05.2023 914
- С закрытием программы ArtSport выросла подростковая преступность - Аружан Саин 12.05.2023 935
- Оплату за проезд в автобусах через QR-код возобновили в Астане 12.05.2023 791
- КНБ будет устанавливать размер вознаграждения за информацию о террористах 12.05.2023 923
- Потребительский подход к госденьгам - в Киноцентре ответили на жалобы продюсеров 12.05.2023 825
- Перевести статьи о насилии в семье в разряд публичных обвинений потребовали правозащитники 12.05.2023 755
- В Актау запустили крупный газопровод высокого давления 12.05.2023 876
- Зарплаты IT-шников в Казахстане выросли более чем на 300 тысяч тенге за год 12.05.2023 781
- Казахстанец завоевал "золото" на чемпионате Азии по тяжелой атлетике 12.05.2023 1008
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 1255
- Хранить деньги на депозите минимум 3 месяца - Отбасы банк меняет условия ипотеки 12.05.2023 1608
- Президент назначил и уволил ряд судей в регионах 12.05.2023 806
- Китайский телеканал покажет интервью с Токаевым 12.05.2023 935
- Фейк о лишении права детей-инвалидов на лечение опровергли в Минздраве 12.05.2023 922
- В Астане снимают кричащие вывески и наружную рекламу 12.05.2023 1245
- Филиалы 9 мировых вузов откроют в Казахстане до 2029 года 12.05.2023 794
- Восьмилетнего ребёнка на самокате сбила машина в Балхаше 12.05.2023 785
- Санжар Адилов стал начальником полиции Карагандинской области 12.05.2023 984
Претенденты на "Алтын белгі" будут сдавать выпускные экзамены в своих школах
В этом году на аттестат об общем среднем образовании "Алтын белгі" претендуют 6817 учащихся, передаёт BaigeNews.kz.
Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал о мерах в развитии системы образования страны и объявил о подписании приказа о проведении итоговых экзаменов для претендентов на "Алтын белгі" в своих школах.
"Современное мировое образование – это постоянно трансформирующая система, в основе которой лежат экономические, культурные и идеологические факторы. Государством создаются все необходимые условия для создания сильного фундамента качественного образования и поддержки талантливых детей. Учитывая множество поступивших предложений и посоветовавшись с экспертами, Министерством принято решение, что в этом и последующих годах претенденты на "Алтын белгі" будут сдавать выпускные экзамены в стенах родных школ. Уверен, что наши школьники обладают высокими моральными принципами и будут соблюдать академическую честность при сдаче экзамена. Желаю успехов в вашей будущей деятельности и всегда быть целеустремленными", – заявил министр.
В ходе полуторачасового мероприятия участники смогли задать свои вопросы главному педагогу страны. Они касались проведения олимпиад, развития инфраструктуры школ, образования и других направлений. Отметим, в этом году на аттестат об общем среднем образовании "Алтын белгі" претендуют 6817 учащихся.
-
Trend news
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 528
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 547
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 664
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 655
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 722
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 3328
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 1253
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 1165
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1114
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 1167
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 1693
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 1295
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1390
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 1892
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 1299
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 1476
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 1370
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 1978
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 1405
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 1532
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 1388
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 21010
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1520
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1780
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 12173
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1450
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2382
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 2099
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2471
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2169
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 9442
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 2180
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2021
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 3124
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 2815
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 1969
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1785
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 1837
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2217
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2370
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 1944
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 2795
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 3175
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2246
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2530
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2503
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2694
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 3156
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18611
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3512
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2462
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2629
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 2874
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2781
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2400
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5516
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2306
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2426
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 13795
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2779
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2397
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2551
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2542
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 3744
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4576
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 3172
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2511
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 3256
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 2949
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4494
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3568
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2837
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 8315
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4699
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 3013
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2743
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 32227
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 4458
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 3702
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 3946
-
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 517
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 738
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 1713
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 1563
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 1468
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 1654
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 1699
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1590
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1570
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 2678
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1663
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1815
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2179
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 1954
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2155
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1799
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2354
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 1987
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2293
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 1986
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2049
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3512
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2374
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2546
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2835
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3167
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3160
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3643
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4025
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3504
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3758
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3825
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4048
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3963
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3886
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4068
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4340
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4290
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5843
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4917
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5264
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5281
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5990
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5109
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4881
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5186
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8442
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5549
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5459
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4950
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5344
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4758
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5012
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5301
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 6037
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5090
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5063
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5295
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4876
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5935
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4755
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5320
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 5934
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5480
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 5015
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5444
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5400
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5112
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5402
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5779
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6242
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 6022
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5209
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 6036
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5573
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 6056
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5424
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5408
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 5313
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5358