  • 26 Марта, 09:58
  • BAIGENEWS

Преступная группа нелегально ввезла десятки грузовиков в Казахстан

Сегодня, 09:48
АВТОР
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скриншот Сегодня, 09:48
Сегодня, 09:48
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Фото: скриншот

Досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершено Департаментом АФМ по Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.

"Расследованием, начатым в рамках масштабной проверки по инициативе АФМ, установлено, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов, что причинило ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 млн тенге", - говорится в сообщении.

Материалы расследования направлены в суд.

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