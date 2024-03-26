Преступная группа нелегально ввезла десятки грузовиков в Казахстан
Сегодня, 09:48
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Сегодня, 09:48Сегодня, 09:48
57Фото: скриншот
Досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершено Департаментом АФМ по Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.
"Расследованием, начатым в рамках масштабной проверки по инициативе АФМ, установлено, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов, что причинило ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 млн тенге", - говорится в сообщении.
Материалы расследования направлены в суд.
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