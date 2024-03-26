Преступная группа нелегально ввезла десятки грузовиков в Казахстан

Досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершено Департаментом АФМ по Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство.

"Расследованием, начатым в рамках масштабной проверки по инициативе АФМ, установлено, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов, что причинило ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 млн тенге", - говорится в сообщении.